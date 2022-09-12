Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek!

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından temmuz ve ağustos ayında alınmıştı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için MEB'den gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Bu noktada ''Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte e-Devlet ile 2022 ücretli öğretmenlik sonuç sorgulama ekranı ve ücretli öğretmenlik maaşları…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından temmuz ve ağustos ayında başvuruları alınan ücretli öğretmenlik sonuçları içn gözler MEB'e çevrildi. İşte, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıkanacak sorusunun yanıtı;
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında net bir tarih vermedi. Sonuçlar açıklandığında öğretmenlere Bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak.
Adaylar ayrıca sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenilebilecek.
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Haftalık ders saatine göre ücret alan ücretli öğretmenlerin maaşları, ders saati sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda, ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:
"Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. "