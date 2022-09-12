Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek!

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından temmuz ve ağustos ayında alınmıştı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için MEB'den gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Bu noktada ''Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte e-Devlet ile 2022 ücretli öğretmenlik sonuç sorgulama ekranı ve ücretli öğretmenlik maaşları…