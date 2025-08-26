ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU E-DEVLET: 2025 ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılıyor, koşulları neler?

2025-2026 eğitim yılı öncesinde ücretli öğretmen olarak çalışmak isteyen adaylar, başvuru detaylarını araştırıyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor ve adayların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları hangi tarihlerde, hangi platformdan ve nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan ücretli öğretmenlik başvuruları illerden illere farklılık gösteriyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz-Ağustos dönemlerinde başlıyor.Bazı ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde tarihleri duyurdu ve başvurular sona erdi.
Başvuru tarihleri için il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri sayfası takip edilmeli.
Başvuru sonuçları adaylara SMS veya mail ile bildirilir.
İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak