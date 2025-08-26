Haberler Yaşam Haberleri ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU E-DEVLET: 2025 ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılıyor, koşulları neler?
Giriş Tarihi: 26.8.2025 12:30

MEB ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden devam ediyor. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi sonuç tarihlerini merak ediyor. Sonuç açıklama tarihleri, il ve ilçelerin kendi planlamalarına göre farklılık gösterebiliyor. Devlet okullarında görev almak isteyen adaylar, “2025 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak ve şartlar neler?” sorularına yanıt arıyor. Binlerce kişi başvuru sürecine odaklanırken, MEB’in resmi duyurusu için geri sayım sürüyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, başvuru koşulları neler olacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim yılı öncesinde ücretli öğretmen olarak çalışmak isteyen adaylar, başvuru detaylarını araştırıyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor ve adayların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları hangi tarihlerde, hangi platformdan ve nasıl yapılacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan ücretli öğretmenlik başvuruları illerden illere farklılık gösteriyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz-Ağustos dönemlerinde başlıyor.Bazı ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde tarihleri duyurdu ve başvurular sona erdi.

Başvuru tarihleri için il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri sayfası takip edilmeli.

Başvuru sonuçları adaylara SMS veya mail ile bildirilir.

İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak

