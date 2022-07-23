Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman, başladı mı? 2022 2023 MEB ile Ücretli Öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu temmuz ve ağustos aylarında alınıyor. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmenlik başvuru klavuzunu henüz yayınlamadı.

Her yıl temmuz-ağustos aylarında alınan başvurular için duyurunun yakın bir tarihte yapılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimize eklenecektir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl okullardaki öğretmen kadrosu boşluklarına göre ücretli öğretmen alımı yapıyor. Başvuruda bulunmak isteyen öğretmen adayları, ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, şartları ve maaşları hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. İşte 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvuru süreci ile ilgili tüm merak edilenler;

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.