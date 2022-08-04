Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? MEB 2022 2023 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ilçelere göre faklılık gösteriyor. Şu ana kadar açıklanan Beyoğlu İlçesi başvuruları 19/07/2022 tarihinde alınmaya başladı. Adaylar, yaşadıkları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçerek başvuru tarihlerini öğreneblirler.Genel itibariyle başvuru süreci temmuz-ağustos aylarında gerçekleşiyor.