Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, şartları nelerdir gibi sorulara adaylar yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na her branştan ücretli öğretmen alımı yapıldığı biliniyor. Peki Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? MEB 2022 2023 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
2022-2023 eğitim öğretim yılı için ücret öğretmenlik başvurusu için net tarih henüz belirtilmedi. Ancak ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor.
Ücretli öğretmenlik başvurusu için adaylar başvuruların kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya internetten e-Devlet üzerinden tamamlayabilecekler.
e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu için;
İlk olarak ücretli öğretmen adayları başvuru ekranından, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.
İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.
Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.
Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.
'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.
İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.
Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ilçelere göre faklılık gösteriyor. Şu ana kadar açıklanan Beyoğlu İlçesi başvuruları 19/07/2022 tarihinde alınmaya başladı. Adaylar, yaşadıkları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçerek başvuru tarihlerini öğreneblirler.Genel itibariyle başvuru süreci temmuz-ağustos aylarında gerçekleşiyor.