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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Ücretsiz şeker ölçüm cihazı için başvurular başladı

Ücretsiz şeker ölçüm cihazı için başvurular başladı
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı yapılacağını duyurmuştu. Bakan Yanık, dün de şeker ölçüm cihazı yardımına başvuruların başladığını duyurarak "İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuru yapılabilecek. Diyabet tanısı almış kişilerin kullanması gereken ilaç, insülin, şeker ölçüm çubukları ve cihazlar gibi ihtiyaçların bir kısmı muhtaçlık kriterleri gözetilmeksizin ilgili hekim raporlarına istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. Bunun haricinde biz de Bakanlık olarak sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza şeker ölçüm cihazı yardımında bulunuyoruz. Cihaz ile sensörlerinin en fazla iki yıllık temini sağlanıyor" dedi. ANKARA

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Ücretsiz şeker ölçüm cihazı için başvurular başladı
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