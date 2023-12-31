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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Uçurtmaların efendisi Mardinli Zahit

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Uçurtmaların efendisi Mardinli Zahit
Çocukluğu Mardin'in damlarında uçurtma uçurarak geçen Zahit Mungan, küçük yaşlarda ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başladığı uçurtma tutkusunu zamanla sanata dönüştürerek tüm dünyanın tanıdığı sıra dışı bir sanatçı oldu.
26 yıldır tutkusunu sürdüren Mungan, son 19 yılda yurt içinde ve Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna, Malta, Güney Afrika, Dubai, Endonezya gibi 30 ülkeyi gezerek 39 festivale katıldı. Mungan, Nisan ayında, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı, 3 boyutlu tavus kuşu uçurtması ile son olarak Çin'deki Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde altın madalya kazandı. Şimdi de davet edildiği ve yeni yılın ilk haftası Hindistan'ın Ahmedabad kentinde düzenlenecek Uluslararası Uçurtma Şenliğinde birinci olmayı hedefliyor.



UÇURTMA KÜLTÜRÜMÜZDÜR
Bugüne kadar binlerce Mardinli çocuğa uçurtma yapmayı ve uçurtmayı öğreten Mungan, "Uçurtma bizim kültürümüzdür, ruhumuzun bir parçasıdır. Bunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışıyorum. Uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğüm evi atölyeye çevirdim. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmaları kendi imkânlarımla tasarlayıp imal ediyorum" dedi.

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Uçurtmaların efendisi Mardinli Zahit
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