Uçurumda aile faciası

❱ Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Taşlıca Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Eraslan'ın (46) kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten menfezin bulunduğu alana uçtu. Kazada sürücünün eşi Halime Eraslan (45) ile akrabalarının oğlu Arda Arslan (17) öldü. Yaralanan Osman Eraslan, oğlu Harun Eraslan (17) ve kızı Melisa Erarslan (19) ise sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

❱ Van Erciş ilçesinde dün sabah kontrolden çıkarak takla atan minibüsteki 2 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

❱ Samsun'un Terme ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, yoldan çıkıp kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Y.'ye (69) çarptı. Yiğit ölürken, Mehmet Y. ağır yaralandı.

❱ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi'ne bağlı ekipler, Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli içinde bir yaya fark etti. Ekiplerin, güvenlik amacıyla araca almak istediği yayanın kaçması üzerine durum otoyol jandarmasına bildirdi. Jandarma ekiplerinden de kaçan yaya, tünel girişinde İstanbul istikametinden Ankara yönüne geçmeye çalıştığı sırada, Muhammet Ç.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü. Otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı da yaralandı.