Uçurumdaki mescit dağcıların rotasında

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağları'nda, zirvenin dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerinde bulunan Kırklar Mescidi, doğa tutkunları ve dağcıların rotasında yer alıyor. Soğanlı Dağları'nda, yöre halkı tarafından "Kırklar Tepesi" olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescit, ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor. Deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan tepeye hem araçla hem de patika yollardan yürüyerek ulaşım sağlanabiliyor.

Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen mescit, geçmiş yıllarda manevi yönlerini güçlendirmek isteyen kişilerce tercih edilirken, son yıllarda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen kişilerin de rotasında yer alıyor. Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün (GÜDAK) etkinliği ile doğa tutkunları, Soğanlı Dağları'nın eşsiz manzarasında rehberler eşliğinde 5 kilometrelik tırmanış gerçekleştirdi. GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, "Hem manevi olarak hem de doğal güzellikler açısından bizi mest eden bir yer. Geldik, gördük, mutlu olduk" diye konuştu.