Haberler Yaşam Haberleri TOKİ'den ucuz dükkan fırsatı! TOKİ sosyal konut kapsamında 20 yıl vadeyle iş yeri sahibi olun! Ucuz dükkan başvuru şartları ve detayları şekilleniyor
Giriş Tarihi: 6.8.2022 12:48 Son Güncelleme: 6.8.2022 12:48

TOKİ'den ucuz dükkan fırsatı! TOKİ sosyal konut kapsamında 20 yıl vadeyle iş yeri sahibi olun! Ucuz dükkan başvuru şartları ve detayları şekilleniyor

TOKİ 81 ilde ucuz konut projesiyle milyonların yüzünü güldürmüşken, iş sahibi olmak isteyenleri de unutmadı! Türkiye heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesinde sosyal konut ve arsanın yanı sıra işyeri de kapsama alındı. Ucuz dükkan başvuru şartları ve detayları için vatandaşlar araştırmalarına başladı. Ucuz dükkan kura çekilişi sonucu vatandaşların olacak. Küçük ve büyük iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ sosyal konut projesiyle hayallerine kavuşacak!

TOKİ’den ucuz dükkan fırsatı! TOKİ sosyal konut kapsamında 20 yıl vadeyle iş yeri sahibi olun! Ucuz dükkan başvuru şartları ve detayları şekilleniyor

TOKİ 81 ile ucuz dükkan projesini başlatıyor! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak olan ve fahiş kira fiyatlarını düşürmesi planlanan çalışmada sadece konut değil, dükkan ve iş yerleri de yer aldı. Böylece uzun zamandır iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar hayallerine kavuşacak. Ucuz dükkan ödeme seçenekleri hakkında detaylar yavaş yavaş gelmeye başladı. Böylece TOKİ sadece ev sahibi olmak isteyenleri değil ucuza dükkan açmak isteyen, iş sahibi olma hayaliyle yaşanların da yüzünü güldürüyor. İşte ucuz dükkan başvuru şartları ve detayları!

KURAYLA SATIŞA ÇIKACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülecek proje kapsamında 81 ilde küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri kurulacak.

Sosyal konut anlayışıyla adil bir şekilde yürütülecek proje kapsamında vatandaşın yüzü gülecek. Vatandaşlar uzun vadelerle ve düşük taksitle iş yeri sahibi olacak.

UCUZ DÜKKAN TAKSİT İMKANLARI 20 YILA KADAR ÇIKIYOR

Edinilen bilgiler kapsamında, vatandaşlar sanki evlerinin kirasını öder gibi iş yeri sahibi olacak. TOKİ, küçük ve büyük ölçekli iş yerleri için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlamayı planlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut anlayışı ile sanayi tesisleri yapılacağını belirterek, "Üretimi ve istihdamı artırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelere sanayi tesisleri kuracağız Böylece kira öder gibi işyeri sahibi olunacak" dedi.

UCUZ KONUT ŞARTLARI VE DETAYLARI

Ucuz konut projesi hakkında tüm detaylar, eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacak.

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TOKİ'den ucuz dükkan fırsatı! TOKİ sosyal konut kapsamında 20 yıl vadeyle iş yeri sahibi olun! Ucuz dükkan başvuru şartları ve detayları şekilleniyor
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