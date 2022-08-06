TOKİ 81 ile ucuz dükkan projesini başlatıyor! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak olan ve fahiş kira fiyatlarını düşürmesi planlanan çalışmada sadece konut değil, dükkan ve iş yerleri de yer aldı. Böylece uzun zamandır iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar hayallerine kavuşacak. Ucuz dükkan ödeme seçenekleri hakkında detaylar yavaş yavaş gelmeye başladı. Böylece TOKİ sadece ev sahibi olmak isteyenleri değil ucuza dükkan açmak isteyen, iş sahibi olma hayaliyle yaşanların da yüzünü güldürüyor. İşte ucuz dükkan başvuru şartları ve detayları!