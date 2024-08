Ucuz ev peşinde 7 milyonu gitti

Tekstilci işadamı D.O., Beylikdüzü'nde bulunan bir eve ait satılık ilanını emlak sitesinde görünce almaya karar verdi. Uygun fiyata bulduğu evi satın almak için emlakçı ile irtibata geçen D.O., emlakçı tarafından bu kez başka kişilerle tanıştırıldı. Bu kişiler ise, D.O.'ya 'Daireyi uyguna satıyoruz' diyerek aceleye getirdi ve hesap numarasını yolladı. Sözde ucuz evi kaçırmak istemeyen işadamı, bu hesap numarasına tam 7 milyon lira gönderdi. Ama satış gerçekleşmedi.Aradan geçen süreye rağmen kimseye ulaşamayan D.O., 11 Temmuz'da polise başvurdu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüphelileri İstanbul ve Antalya'da yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler Hikmet A. (42), Yunus V. (25), Emrah B. (27), Nurgül H. (34), Özcan H. (21), Selman K. (35) sorguya alındı. Asayiş Şube'deki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özcan H. serbest kalırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.