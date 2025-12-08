Haberler Yaşam Haberleri UEFA Avrupa Ligi Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa maçları
Giriş Tarihi: 8.12.2025 14:11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçları kapsamında Norveç temsilcisi Brann ile karşı karşıya gelecek. 2025-2026 sezonuna Dinamo Zagreb karşısında aldığı mağlubiyetle başlayan Sarı-Lacivertliler, ardından kendi sahasında Nice ve Stuttgart’ı mağlup ederek toparlanma sinyalleri verdi. Viktoria Plzen ve Ferencvaros ile oynanan maçlarda ise sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, grup aşamasında toplam 8 puan topladı. Peki, Brann – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Brann – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı için geri sayım başladı. Son lig maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Norveç temsilcisi Brann'a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki, Brann – Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar...

BRANN-FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Brann ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 kanalından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

BRANN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

SK Brann Norveç Ligi takımları arasında yer alıyor. Devam eden Norveç Ligi'nde 30 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan SK Brann topladığı 56 puanla 4.sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla 20. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe

22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

