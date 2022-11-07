UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle! TV8,5 ile UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi izle

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle araştırmaları başladı. Son 32 turunda Avrupa Ligi grup ikincileri eşleşecek. İsviçre'de çekilecek Avrupa Ligi kuraları 2023'teki Fenerbahçe'nin rakibi için oldukça önemli. Sarı lacivertliler başta olmak üzere 2022 Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı taraftarların gündemindeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi izle TV,8,5 canlı yayın ile araştırılıyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? İşte, canlı yayın…