UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle! TV8,5 ile UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi izle

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle araştırmaları başladı. Son 32 turunda Avrupa Ligi grup ikincileri eşleşecek. İsviçre'de çekilecek Avrupa Ligi kuraları 2023'teki Fenerbahçe'nin rakibi için oldukça önemli. Sarı lacivertliler başta olmak üzere 2022 Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı taraftarların gündemindeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi izle TV,8,5 canlı yayın ile araştırılıyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? İşte, canlı yayın…
AVRUPA LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 15.00'te çekilecek.
Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekimi ile belli olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
TV8.5 canlı yayın ekranlarından yayınlanacak Avrupa kurasını canlı izlemek için:
2022 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ
AVRUPA LİGİ SON 32'YE KALAN TAKIMLAR
PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco, Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting
AVRUPA LİGİ SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider tamamlayan takımlar, direkt olarak son 16 turuna kaldı. Fenerbahçe de grubunu lider bitirdiği için direkt son 16'ya kalmış durumda. İşte son UEFA Avrupa Ligi son 16'ya kalan takımlar:
Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union Saint Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferençvaroş
AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında başlayacağı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:
Son 32 maçları: 16 & 23 Şubat 2023
Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023
Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023
Final maçı: 31 Mayıs 2023