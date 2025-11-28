Haberler Yaşam Haberleri UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor kaçıncı sırada, puanı kaç? Samsunspor Konferans Ligi puan durumu
UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor kaçıncı sırada, puanı kaç? Samsunspor Konferans Ligi puan durumu

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Lig Aşamasının 4. hafta maçı için bugün (27 Kasım 2025) İzlanda'da Breidablik karşısına çıkıyor. Temsilcimiz, geride kalan 3 maç sonunda topladığı kritik puanlarla üst tura yükselme iddiasını güçlü bir şekilde sürdürüyor ve gruptaki liderliğini koruyor. Samsunspor'un Konferans Ligi'nde kaçıncı sırada olduğu, kaç puan topladığı ve bu kritik Breidablik maçının puan tablosundaki yerini nasıl etkileyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte 4. hafta maçları öncesinde güncel UEFA Konferans Ligi puan durumu tablosu:

UEFA Konferans Ligi'nde uygulanan yeni formatta heyecan dolu Lig Aşaması mücadeleleri devam ediyor. Ülkemizi başarıyla temsil eden Samsunspor, geride kalan ilk 3 karşılaşmada gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Bugün, İzlanda deplasmanında Breidablik'e konuk olacak olan Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmadan alacağı 3 puanla puanını artırmayı ve üst tura yükselmeyi büyük ölçüde garantilemeyi hedefliyor. Maç öncesinde, UEFA Konferans Ligi Puan Durumu ve Samsunspor'un bu geniş tablodaki sıralaması hakkındaki tüm detaylar şöyle:

SAMSUNSPOR 4. MAÇINA ÇIKTI!

UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Samsunspor Breidablik deplasmanına konuk oldu. Yoluna kayıpsız devam eden temsilcimizin puan durumundaki yerini sağlamlaştırdı.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Samsunspor aldığı galibiyetlerle yoluna kayıpsız devam ederken liderlik koltuğunda oturuyor.

İşte, kırmızı beyazlı temsilcimizin yer aldığı puan sıralaması şöyle:

UEFA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU 2025-2026

