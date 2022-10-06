UEFA maçlarının ardından Türkiye ülke puanı kaçıncı sırada? 6 Ekim 2022 Ülke puanı sıralaması son durum

Ülkemizin temsilcileri Fenerbahçe ve Trabzonspor bu akşam Avrupa sahnesinde boy gösterecek. Bu kapsamda UEFA Ülke puanı sıralaması sporseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Sivasspor Konferans Ligi'nde çıkacağı kritik maçların sonucunda ülkemizin sıralamadı puan durumu da etkilenecek. Peki, 2022 UEFA Ülke puanı sıralaması'nda Türkiye kaçıncı sırada? İşte ülke puan durumu sıralaması ve detaylar.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
|1
|İngiltere
|22.642
|18.571
|24.357
|21.000
|5.000
|91.570
|2
|İspanya
|19.571
|18.928
|19.500
|18.428
|5.571
|81.998
|3
|Almanya
|15.214
|18.714
|15.214
|16.214
|4.750
|70.106
|4
|İtalya
|12.642
|14.928
|16.285
|15.714
|4.500
|64.069
|5
|Fransa
|10.583
|11.666
|7.916
|18.416
|3.750
|52.331
|6
|Hollanda
|8.600
|9.400
|9.200
|19.200
|4.500
|50.900
|7
|Portekiz
|10.900
|10.300
|9.600
|12.916
|5.333
|49.049
|8
|İskoçya
|6.750
|9.750
|8.500
|7.900
|2.900
|35.800
|9
|Belçika
|7.800
|7.600
|6.000
|6.600
|5.200
|33.200
|10
|Avusturya
|6.200
|5.800
|6.700
|10.400
|2.900
|32.000
|11
|Sırbistan
|6.000
|6.000
|5.500
|9.500
|2.375
|29.375
|12
|Norveç
|5.375
|3.750
|6.500
|7.625
|4.500
|27.750
|13
|Çek Cumhuriyeti
|6.500
|2.500
|6.600
|6.700
|5.250
|27.550
|14
|İsviçre
|3.900
|6.400
|5.125
|7.750
|4.250
|27.425
|15
|Ukrayna
|5.600
|7.200
|6.800
|4.200
|2.900
|26.700
|16
|Rusya
|7.583
|4.666
|4.333
|5.300
|4.333
|26.215
|17
|Danimarka
|4.875
|5.125
|4.125
|7.800
|3.300
|25.225
|18
|Hırvatistan
|5.750
|4.375
|5.900
|6.000
|3.125
|25.150
|19
|Türkiye
|5.500
|5.000
|3.100
|6.700
|4.800
|25.100
|20
|Yunanistan
|5.100
|4.900
|5.100
|8.000
|1.625
|24.725
|21
|İsrail
|2.625
|2.375
|7.000
|6.750
|4.500
|23.250
|22
|Kıbrıs
|6.125
|5.125
|4.000
|4.125
|3.300
|22.675
|23
|İsveç
|4.125
|5.750
|2.500
|5.125
|3.750
|21.250
|24
|Bulgaristan
|4.000
|4.125
|4.000
|3.375
|3.250
|18.750
|25
|Macaristan
|3.250
|4.500
|4.250
|2.750
|3.875
|18.625
AVRUPA'DA TÜRK RÜZGARI!
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek.
Kadıköy'de oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.
II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı, Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.