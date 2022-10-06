UEFA maçlarının ardından Türkiye ülke puanı kaçıncı sırada? 6 Ekim 2022 Ülke puanı sıralaması son durum

Ülkemizin temsilcileri Fenerbahçe ve Trabzonspor bu akşam Avrupa sahnesinde boy gösterecek. Bu kapsamda UEFA Ülke puanı sıralaması sporseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Sivasspor Konferans Ligi'nde çıkacağı kritik maçların sonucunda ülkemizin sıralamadı puan durumu da etkilenecek. Peki, 2022 UEFA Ülke puanı sıralaması'nda Türkiye kaçıncı sırada? İşte ülke puan durumu sıralaması ve detaylar.