Haberler Yaşam Haberleri UEFA maçlarının ardından Türkiye ülke puanı kaçıncı sırada? 6 Ekim 2022 Ülke puanı sıralaması son durum
Giriş Tarihi: 6.10.2022 10:37

UEFA maçlarının ardından Türkiye ülke puanı kaçıncı sırada? 6 Ekim 2022 Ülke puanı sıralaması son durum

Ülkemizin temsilcileri bugün UEFA’da üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı ağırlayacak, Trabzonspor, Monaco'ya konuk olacak. Öte yandan UEFA ülke puanı sıralaması bu kritik akşamda merak konusu haline geldi. Buna göre; “2022 UEFA Ülke puanı sıralaması’nda Türkiye kaçıncı sırada?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Avrupa’da Türkiye’nin ülke sıralaması ve detaylar.

UEFA maçlarının ardından Türkiye ülke puanı kaçıncı sırada? 6 Ekim 2022 Ülke puanı sıralaması son durum

Ülkemizin temsilcileri Fenerbahçe ve Trabzonspor bu akşam Avrupa sahnesinde boy gösterecek. Bu kapsamda UEFA Ülke puanı sıralaması sporseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Sivasspor Konferans Ligi'nde çıkacağı kritik maçların sonucunda ülkemizin sıralamadı puan durumu da etkilenecek. Peki, 2022 UEFA Ülke puanı sıralaması'nda Türkiye kaçıncı sırada? İşte ülke puan durumu sıralaması ve detaylar.

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ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1 İngiltere İngiltere 22.642 18.571 24.357 21.000 5.000 91.570
2 İspanya İspanya 19.571 18.928 19.500 18.428 5.571 81.998
3 Almanya Almanya 15.214 18.714 15.214 16.214 4.750 70.106
4 İtalya İtalya 12.642 14.928 16.285 15.714 4.500 64.069
5 Fransa Fransa 10.583 11.666 7.916 18.416 3.750 52.331
6 Hollanda Hollanda 8.600 9.400 9.200 19.200 4.500 50.900
7 Portekiz Portekiz 10.900 10.300 9.600 12.916 5.333 49.049
8 İskoçya İskoçya 6.750 9.750 8.500 7.900 2.900 35.800
9 Belçika Belçika 7.800 7.600 6.000 6.600 5.200 33.200
10 Avusturya Avusturya 6.200 5.800 6.700 10.400 2.900 32.000
11 Sırbistan Sırbistan 6.000 6.000 5.500 9.500 2.375 29.375
12 Norveç Norveç 5.375 3.750 6.500 7.625 4.500 27.750
13 Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 6.500 2.500 6.600 6.700 5.250 27.550
14 İsviçre İsviçre 3.900 6.400 5.125 7.750 4.250 27.425
15 Ukrayna Ukrayna 5.600 7.200 6.800 4.200 2.900 26.700
16 Rusya Rusya 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215
17 Danimarka Danimarka 4.875 5.125 4.125 7.800 3.300 25.225
18 Hırvatistan Hırvatistan 5.750 4.375 5.900 6.000 3.125 25.150
19 Türkiye Türkiye 5.500 5.000 3.100 6.700 4.800 25.100
20 Yunanistan Yunanistan 5.100 4.900 5.100 8.000 1.625 24.725
21 İsrail İsrail 2.625 2.375 7.000 6.750 4.500 23.250
22 Kıbrıs Kıbrıs 6.125 5.125 4.000 4.125 3.300 22.675
23 İsveç İsveç 4.125 5.750 2.500 5.125 3.750 21.250
24 Bulgaristan Bulgaristan 4.000 4.125 4.000 3.375 3.250 18.750
25 Macaristan Macaristan 3.250 4.500 4.250 2.750 3.875 18.625

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AVRUPA'DA TÜRK RÜZGARI!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Kadıköy'de oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.

II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı, Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

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UEFA maçlarının ardından Türkiye ülke puanı kaçıncı sırada? 6 Ekim 2022 Ülke puanı sıralaması son durum
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