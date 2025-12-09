UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 9 Aralık 2025: Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, temsilcimiz Galatasaray ilk 8 yolunda mücadele veriyor. İlk beş maçta aldığı sonuçlarla gruptan çıkma ihtimalinde dengeli giden Sarı-Kırmızılılar, bu akşamki Monaco deplasmanında tüm kozlarını paylaşacak. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray puan durumu ve sıralamada son durum: