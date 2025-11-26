Uğruna savaşılacak kadın değilmişim

Ankara'da öğrenci yurdunun 4'üncü katından düşerek geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybeden Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Mizgin Ertekin'in (20) cenazesi, İstanbul'da defnedildi. Ertekin'in son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı ve olay sırasında arkadaşıyla konuştuğu öğrenildi. Arkadaşının lavaboya gitmesinin ardından pencereye yönelen genç kızın, kendini aşağıya attığı iddia edildi.Genç kızın, hayatını kaybetmeden bir gün önce sosyal medya hesabından, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor.