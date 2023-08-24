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Giriş Tarihi: 24.8.2023 14:00

Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı!: Askerlerimiz Kırım'a girdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, Ukrayna askerlerinin özel operasyon kapsamında Kırım'a girdiğini bildirdi.

AA
Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı!: Askerlerimiz Kırım’a girdi

Yusov, Suspilne.media haber sitesine yaptığı açıklamada, Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğünün Deniz Kuvvetleriyle işbirliğinde Kırım'da özel operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sözcü Yusov, "Özel operasyon çerçevesinde askerler Yarımada'ya girdi. Hedeflere ulaşıldı. Askerlerimiz arasında can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Özel operasyonun devam ettiğini belirten Yusov, tüm detayları açıklamayacaklarını aktardı.

Yusov, Rus güçlerinde can ve maddi kaybının yaşandığını ileri sürdü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov da Özgür Avrupa Radyosuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın herhangi bir yerini vurma imkanına sahip olduklarını iddia ederek "Kesinlikle herhangi bir noktada düşmana ulaşabiliriz." diye konuştu.

Kırım Realii (Kırım gerçekleri) sitesinin haberine göre, yerel saatle 05.00 sularında, Kırım'daki Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı 3. Radyo-Teknik Alayı Üssü'nün bulunduğu Mayak yerleşim yeri yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

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Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı!: Askerlerimiz Kırım'a girdi
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