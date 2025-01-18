Ulak Haberleşme ve Ostim Teknik Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

ULAK Haberleşme'den yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolü ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. R. Ruşen Kömürcü ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek tarafından imzalandı. Bu protokolle iki kurum, ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji ve bilimsel çalışmalar için ortak projeler geliştirecek.

ÜNİVERSİTE, AR-GE İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Protokol kapsamında, ULAK Haberleşme'nin AR-GE faaliyetleri için gereken tasarım, üretim ve test süreçleri, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin altyapısıyla desteklenecek. Üniversitenin AR-GE ve akademik laboratuvar imkanları ortak çalışmalar için kullanılacak.

PATENT BAŞVURULARI VE AKADEMİK YAYINLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İleri haberleşme ve RF teknolojileri gibi alanlarda gerçekleştirilecek projelerle akademisyenler ve ULAK Haberleşme ekibi bir araya gelecek. Bu işbirliği kapsamında akademik yayınlar hazırlanacak ve patent başvuruları yapılacak.

EĞİTİMLER VE ÇALIŞTAYLARLA İŞBİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Protokol doğrultusunda, sektörel katılımcılar ve akademik çevrelerin dahil edileceği çalıştay, seminer, eğitim ve konferanslar düzenlenecek. ULAK Haberleşme, üniversitenin eğitim süreçlerine destek sağlayarak öğrenci ve akademisyenlerin bilgi birikimlerini artıracak.

BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKI SAĞLANACAK

İmzalanan protokol, iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendirerek bilimsel çalışmaların ve ileri teknoloji projelerinin hız kazanmasını sağlayacak. Ulusal teknolojik gelişmelere öncülük eden bu ortaklık, sektörde örnek teşkil edecek.