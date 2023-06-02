Ulaşım krizi

İstanbul'da toplu ulaşım felç oldu. Son olarak mega kentin en yoğun metro hatlarından biri olan M5 ÜsküdarÇekmeköy metro hattında sabah 06.15 sıralarında teknik bir arıza meydana geldi. Bu nedenle seferler Çekmeköy-Yamanevler arasında yapılabildi. İşe gitmek için bekleyen binlerce vatandaş ise arıza nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadı. Metro İstanbul'dan metroyu kullanan binlerce vatandaşa İETT otobüslerinin güzergâh boyu ücretsiz olacağı belirtilse de herhangi bir otobüsün gelmemesi yoğunluğa neden oldu. Seferlerin yapılamaması nedeniyle metronun Yamanevler durağında inen yolcular yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti.Çakmak metrosunun girişindeki otobüs durağında da yoğunluk yaşanırken işe geç kalan vatandaşlar, kapasitesinin üzerinde yolcu alan özel halk otobüslerinde yer bulamadı. 3 saat boyunca arızanın giderilememesi nedeniyle duraklarda oluşan kalabalık, zaman zaman gelen otobüslerin önünü keserek şoförlerle tartıştı. Saat 09.17'de yapılan paylaşımda ise arızanın giderildiği, seferlerin normale döndüğü belirtildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Sabah işe gitmeye çalışan insanlarımız yine yolda kaldı, gidemedi, hâlâ gidemiyor. Çağrı merkezimiz aramalardan kitlendi ama bu konuda elimizden bir şey ne yazık ki gelmiyor. Allah İstanbul'un yardımcısı olsun!" paylaşımında bulundu. Ulaşımda yaşanan rezalete Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise "Olan İstanbullulara oluyor, yazık" diyerek tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise İBB'ye tepkilerini şu sözlerle ifade etti:Yuşa Övenç: İmamoğlu, İstanbul'un gördüğü en kötü belediye başkanıdır.İzzet Benli: İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmedi.Korkut Oruç: Kim derdi İstanbul, Sözen'i bile arar olacak!