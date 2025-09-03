Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bayburt-Gümüşhane bölgesel havalimanında konuştu

Havalimanının 2026 yılında tamamlanacağını dile getiren Bakan Abdulkadir Uraloğlu yaptığı basın açıklamasında Havalimanı ile Bayburt Gümüşhane il bağlantıları, Vauk Dağı Tünelleri, Kop Tüneli ve Köse Dağı tüneli ile ilgili bilgiler verdi.

Konuşmasına Mevlid Gecesini kutlayarak başlayan Bakan Uraloğlu, "Bu gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet'in doğumunun 1500'ncü yıl dönümü olan Mevlid gecemizi tebrik ediyorum. Memleketimiz ve İslam Aleminin birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine, Gazzeli kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN 5. BÖLGESEL HAVALİMANINI YAPIYORUZ"

Bakan Uraloğlu konuşmasında; "Bugünkü ziyaretimizin esas amacı Bayburt-Gümüşhane Havaalanının bölgesel olarak 5.havalimanı olacak olan Türkiye'deki havalimanımızın çalışmalarının son durumunu yerinde görmekti. Erzurum'dan başladık. Önce Bayburt'a, oradan havaalanı inşaatımıza, buradan Gümüşhane'ye inşallah programımıza devam edeceğiz. Biz burada 3000 metre uzunluğunda 45 bin metre genişliğinde, geniş gövdeli uçakların inebileceği, yaklaşık 27 bin metre kare kapalı alanı olan, 17 bin metre kare terminal binası olacak olan, yılda 2 milyon yolcuya hizmet edebilecek olan bir havalimanı tasarladık. Taksi yollarıyla, apron yollarıyla, diğer hizmet yollarıyla, sadece çevresinde 10 km'lik güvenlik yollarıyla beraber bir inşaatı burada gerçekleştiriyoruz" dedi.

"ALTYAPI TAMAM, ÜST YAPI YÜZDE 10"

Çalışmalar kapsamında altyapının tamamlandığına vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Altyapıda yapılması gereken her şeyi tamamladık. Altyapı bu işin yarısı demektir. Yüzde ellisini o anlamda tamamladık. Üst yapının da yaklaşık yüzde onunu tamamladık. Bu sene özellikle son iki aydır çalışmalarımıza hız verdik. Sene sonuna kadar aşağı yukarı binaların çatıları çatıp binaların içerisine girmiş olacağız. Ve oradaki elektro mekanik dediğimiz diğer işlerinde, çalışmaları kış şartlarının az etkileyebileceği çalışmaları arkadaşlarımızla beraber inşallah yürütmüş olacağız" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE BİTİRECEĞİZ"

İşin tamamlanması için bir kez daha 2026 yılını işaret eden Bakan Uraloğlu, "Hedefimiz 2026 yılı içerisinde havalimanını bitirerek Bayburt-Gümüşhane Havalimanından uçuşları başlatmaktır. Hedefimiz burada budur. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün bağlantılar yapılmış. Firmamız siparişlerini yapmaya başladı. Yurtdışından gelecek olan donanımlar var. Onlarla ilgili bağlantılarına başladı. İnşallah önümüzdeki sene burayı bitirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

İLLERİN HAVALİMANI BAĞLANTILARI KONUŞULDU

Her iki il yöneticileri, siyasetçileri ve il başkanlarıyla beraber hem Bayburt'tan hem de Gümüşhane'den havalimanına gelen yolu konuştuklarına değinen Bakan Uraloğlu, "1. Etapta neler yapmamız gerekir? 2. Etapta neler yapmamız gerekir? Dolayısıyla biz havalimanını açtığımızda buraya en azından daha düzgün bir yolda seyahat edelim diye bir planlama yaptık. Elbette orta ve uzun vadede yapmamız gereken işler var. Onları da planlıyoruz. İşte Köse Dağı Tünelinin projesine başladık. Bu biraz zaman alacak. Ama biz ilk etapta mevcut yolun iyileştirerek havalimanıyla bağlantıyı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"TRABZON ERZURUM YOLU 35 KİLOMETRE KISALACAK"

Trabzon' Erzurum karayolu ile bugüne kadar yapılan yatırımları anlatan Bakan Uraloğlu, "Biz bu yolu bitirdiğimizde 280 kilometrelerden 246 kilometreye düşecek. Yaklaşık 35 kilometre kısalmış olacak. Zigana'yı bitirdik. Gümüşhane geçişindeki tünelleri bitirdik. Devamında 7,5 km uzunluğundaki Vauk Dağı tüneli. İki tane tünel arka arkaya. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu ara biraz asfalt işlerine ağırlık verdik. Orada tünel işlerinde biraz yavaşlamış olduk" dedi.

"HEDEFİMİZ 2027'DE KOP TÜNELİNİ BİTİRMEK"

Kop Dağı Tüneli ile ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Uraloğlu, "Her iki ilimiz için ancak Bayburt için daha önemli olan Kop tünelini de gelirken ziyaret ettik. 6,5 kilometre uzunluğunda dünyanın en zor tünellerinden, Türkiye'nin en zor tünellerinden birinde çalışıyoruz. Yoğun suyun olduğu, zaman gaz çıkışlarının olduğu bir tünelde çalışıyoruz. Orada da inşallah önümüzdeki sene tünelin kazı işlerini bitirmeyi hedefledik değerli kardeşlerim. Niye oradaki zorluk? Bakın orada tüneldeki su boşalımından dolayı 20 tonluk bir eskavatör tünelin içerisinde geçtiğimiz yıllarda 200 metre sürüklendi. Yani tünelin içerisinde neredeyse bir sel oldu. Değerli kardeşlerim bir zorluk var. Bir sıkıntı yaşamamak için emniyet tedbirlerini en üst seviyede alarak oradaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onun için önümüzdeki sene inşallah oradaki tünelin kazı desteklemesini bitireceğiz" ifadelerini kullanarak hedeflerinin 2027 yılı içerisinde Kop tünelini bitirmek olduğunu kaydetti.

"BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'Yİ AYAĞA KALDIRDIK"

Hem Bayburt'a hem Gümüşhane'ye AK Parti hükümetleri döneminde Cumhur İttifakı ile beraber birçok hizmeti hayata geçirdiklerini, ayağa kaldırdıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Bu anlamda yaptığımız birçok iş var ve yapmamız gereken planladığımız işler var. Onları da biz yine Cumhur İttifakı olarak AK Parti'mizle, Milliyetçi Hareket Partimizle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah o hizmetleri de yapmaya gayret edeceğiz" sözleri ile açıklamalarına son verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Bayburt Gümüşhane Bölgesel Havalimanı incelemelerine Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gümüşhane Milletvekilleri Celalettin Köse, Musa Küçük, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Bayburt Belediy Başkanı Mete Memiş, ilçe kaymakamları, İlçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, parti teşkilatları ve vatandaşlar katıldı.