Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan flaş açıklama: “Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur”

Yeniçağ Gazetesi ve bazı yayın kuruluşları "2023'te köprü ve otoyollara da zam geldi. Bu yollardan geçmek yürek ister!" başlığıyla zam yapıldığını iddia etti. Sosyal medyada da kısa sürede zam haberi yayıldı. Yeni yıla girilmesi ardından "2023 yılında köprü ve otoyollara yüzde 123 zam yapıldı" şeklindeki haberlerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

KARAYOLLARI "ASILSIZ HABER" DEDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır" dedi.

"KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNDE HERHANGİ BİR ZAM YOKTUR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da zam iddiaları sonrasında yine sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur. Yalan haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.