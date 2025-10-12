Ülker’in İstanbul’dan ilham aldığı yeni çikolatası: Sadece bir tat değil; bir şehir, bir kültür...

Ülker, İstanbul'un ruhunu yansıtan yeni çikolatasını tanıttı. Fındık, çıtır kadayıf ve baklava gibi yerel lezzetler öm planda tutularak üretilen 'Ülker Çikolata İstanbul, ilk şehrin ruhunu yansıtıyor.
"SADECE BİR TAT DEĞİL; BİR ŞEHİR, BİR KÜLTÜR, BİR RUH"
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, LinkedIn hesabından ürünün tanıtım videosunu paylaştı.
"Sizlerle Ülker Çikolata'nın yeni lezzetini paylaşıyorum." diyen Murat Ülker, "Bizim fındıklarla dolu, çıtır kadayıflı ve baklavalı sütlü çikolata…İstanbul'un tadını bir çikolataya dönüştürmek kolay olmadı. Ama yaptık, Elhamdulillah." ifadelerini kullandı.
İlk kez bir inovasyonu global ölçekte, "social-first" yaklaşımıyla ele aldıklarını belirten Murat Ülker, her detayın İstanbul'un ruhunu yansıtmak için düşünüldüğünü ifade etti.
"HEM RUHU İSTANBUL, HEM ÜRETİMİ"
Ülker Çikolata İstanbul'un sadece bir tat değil, bir şehir, bir kültür, bir ruh olduğunu vurgulayan Murat Ülker, şu ifadeleri kullandı:
"İlk ısırıkta İstanbul'un sokaklarında yürür gibi hissediyorsunuz.
Ve sonunda damağınızda kalan o kadayıf ve baklava dokusu, size "İstanbul'dasınız" diyor.
Ülker, Türkiye'nin 1 numaralı ve dünyanın sayılı çikolata üreticisi olarak, bu özel ürünü sizin için İstanbul Topkapı'daki fabrikamızda üretti. Hem ruhu İstanbul, hem üretimi, velhasıl."