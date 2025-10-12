Ülker’in İstanbul’dan ilham aldığı yeni çikolatası: Sadece bir tat değil; bir şehir, bir kültür...

"HEM RUHU İSTANBUL, HEM ÜRETİMİ"

Ülker Çikolata İstanbul'un sadece bir tat değil, bir şehir, bir kültür, bir ruh olduğunu vurgulayan Murat Ülker, şu ifadeleri kullandı:

"İlk ısırıkta İstanbul'un sokaklarında yürür gibi hissediyorsunuz.

Ve sonunda damağınızda kalan o kadayıf ve baklava dokusu, size "İstanbul'dasınız" diyor.