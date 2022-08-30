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Giriş Tarihi: 30.8.2022 11:17

Ulucak Höyüğü, Ege'nin en eski tekstil üretim merkeziymiş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında tekstil üretiminde kullanılan çok sayıda mühür, ağırşak ve tezgah ağırlıkları bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çelik, "Ulucak Höyük, Ege Bölgesi'nin en eski tekstil üretim merkezi, diyebiliriz" dedi.

DHA
Ulucak Höyüğü, Ege’nin en eski tekstil üretim merkeziymiş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürdürülüyor. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki çalışmalarda, tekstil üretiminde kullanılan çok sayıda mühür, ağırşak ve tezgah ağırlıkları bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, "Burası 8 bin 850 yılla İzmir'in en eski yerleşim yeri. Ege'nin ilk çiftçi köyü. Kazıların sürdüğü höyükte, 300'den fazla ağırşak ve tezgah ağırlığı bulunması önemli hatta tek bir evde 50-60 adet ağırşak bulabiliyoruz. Bu da tekstil üretiminde uzmanlaştıklarını ortaya koyuyor. Belki de tekstil ürünlerini takas ediyorlardı. Ayrıca bu buluntuların yanında kil mühürler de ele geçti. Kil mühürlerin başka yerlerde dövme ya da tekstile basmak için kullanıldığı düşünülür. Ulucak'ta ağırşak ve tezgah ağırlıkların yanında bulunması, tekstil ürünlerinde kullanıldığını gösteriyor" dedi.
"Bilimsel yayınlara baktığımızda, diğer yerlerde ağırşak ve tezgah ağırlıklarının çok az sayıda bulunduğunu görüyoruz" diyen Prof. Dr. Çevik, "Ulucak Höyüğü'ne baktığımızda bazı konutlarda çok sayıda çıktı. Bunun nedeni, yoğun olarak üretim yapılması. Bu nedenle Ulucak Höyüğü, Ege Bölgesi'nin en eski tekstil üretim merkezi, diyebiliriz. Burası zaten Ege'nin en eski yerleşim bölgesi. Doğal olarak bulduğumuz her bulgu da Ege Bölgesi için en erken olan üretim faaliyetlerini gösteriyor" diye konuştu.

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Ulucak Höyüğü, Ege'nin en eski tekstil üretim merkeziymiş
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