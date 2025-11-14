Uluslararası eğitimin gözdesi Türkiye

Modern eğitim altyapısı, nitelikli eğitmen kadrosu ve geniş olanaklarıyla Türkiye son yıllarda uluslararası eğitimin gözdesi haline geldi. SABAH, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilerleyişini ele aldı. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenimlerine devam eden uluslararası öğrencilerle kampüste buluşarak Türkiye deneyimlerini dinledi:Kazakistan'dan geldim. Tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Türkiye'deki tıp eğitimi dünyanın en iyilerinden olduğu için istedim. İyi ki gelmişim diyorum. Türkiye son derece gelişmiş bir ülke. Modern eğitim için her türlü olanağa sahip. Burada hem teorik hem pratik eğitim alıyoruz. Hastanelerde uygulama yapabiliyoruz. Hocalarımız, sınıf arkadaşlarımız sıcak insanlar, bizi ailelerinden biri olarak görüyorlar. Tıp okumak isteyenlere Türkiye'yi tavsiye ederim.Afganistanlıyım. 4. sınıf, Radyo-TVSinema bölümü öğrencisiyim. Sinema okumak hayalimdi. Türkiye'nin bu alandaki gelişmişliğini bildiğim için burada okumayı istedim. Zengin bir kültür ve tarihi çok hoşuma gitti. Çok faydalı ve verimli bir eğitim aldığıma inanıyorum. Okulda stüdyolarımız var. Uygulamalarımızı burada yapıyoruz. Aylık gazete çıkarıyoruz. Hocalarımız deneyimli. Türkiye her alanda olduğu gibi eğitimde de ilerleyen bir ülke. Herkese tavsiye ederim.Etiyopya'dan geldim. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4. sınıf öğrencisiyim. Osmanlı tarihine ilgi duyuyordum. Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul gibi filmleri izledim ve çok etkilendim. Ve eğitimimi Türkiye'de almaya karar verip Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na (YTB) başvurdum ve 2021 itibariyle İstanbul'a geldim. Türkçe konusunda zorluk yaşadım ama atlattım. Hocalarımız çok iyiler. Eğitim için gerekli olan her şey var, çok fazla fırsat ve imkân var. Burada aldığım eğitim sonrası ülkeme dönüp katkı vermek istiyorum. Türkiye bize çok iyi geldi.Endonezya'dan geldim. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2. sınıftayım. Uluslararası eğitim için Romanya, Japonya ve Türkiye'ye başvurdum. Türkiye beni kabul etti, iyi ki de kabul etmiş. Gelmeden önce Türkiye'nin tarihini okudum. Geldiğimde çok farklı kültürlerin bir arada olduğunu gördüm. Örneğin Türkler temizliğe çok önem veriyor, bundan çok etkilendim. Ülkeme gidince de bunu anlatıyorum. Eğitim konusunda bir öğrencinin eğitimi için gerekli olan her şey var. Kütüphaneler çok faydalı.İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "Biz, kapitalist ülkelerin aksine, uluslararası öğrencilerimizi tüm insanlığa hizmet edecek bireyler olarak yetiştiriyoruz" dedi. Rektör Zülfikar şöyle devam etti: "Nihai hedefimiz bize emanet edilen öğrencilerin arasından cevherleri bulup çıkararak insanlığın hayrına güzel işler yapmalarına olanak sağlamaktır."