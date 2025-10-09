Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nden (IPRA) CİMER’e iki ödül

Ulusal ve uluslararası alanda aldığı ödüllere bir yenisini daha ekleyen İletişim Başkanlığı, millet ile devlet arasında iletişim köprüsü olma misyonu doğrultusunda CİMER'e yönelik yürüttüğü çalışmalarla, CİMER'in ülkemiz adına bir marka hâline gelmesine ve ülkemizin nitelikli temsiline önemli katkılar sunuyor. CİMER, iletişimin her yönünde yürüttüğü etkili ve çözüm odaklı uygulamaları ve vatandaşa sunduğu hizmetlerle uluslararası arenada takdir topluyor ve çeşitli ödüllere layık görülüyor.

HALKLA İLİŞKİLERİN OSCARLARI

Bu yıl da CİMER, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen ve 49 kategoride düzenlenen "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında iki kategoride birden ödüle layık görüldü. CİMER yarışmada, "Kamu Sektörü" kategorisinde "Engelsiz CİMER", "Kriz Yönetimi" kategorisinde ise "CİMER – Deprem Acil" projeleriyle ödül almaya hak kazandı. "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen Altın Küre Mükemmellik Ödülleri, 3 Ekim günü Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

Ödüle layık görülen her iki proje de millet ile devlet arasındaki iletişimin kapsayıcılığı ve sürekliliğinin sağlanması bağlamında CİMER'in halkla kurduğu güçlü, erişilebilir ve çözüm odaklı iletişim anlayışının somut birer göstergesi olarak ortaya çıktı.

DEPREM VE AFETLERDE AKLA İLK GELEN ÇÖZÜM ADRESİ

Deprem Acil Projesi, kriz anlarında akla ilk gelen çözüm mekanizmalarından biri olan CİMER tarafından, Asrın Felaketi olarak adlandırılan, 11 ilde yaklaşık 14 milyon insanı etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra birkaç saat içerisinde hızla hayata geçirildi. Depremler başta olmak üzere doğal afetlerin ardından, olağan dönemde kullanılan iletişim kanallarının yetersiz kalması, kamu kurumlarına ulaşmada yaşanabilecek zorluklar ve koordinasyon eksikliğinin doğurabileceği maliyetli sonuçlar gibi riskler göz önünde bulundurularak uygulamaya konulan ve "tek sesli kriz yönetimi" anlayışına dayalı olarak kurgulanan proje kapsamında CİMER'de 7/24 çalışma sistemine geçildi, depreme özel bir başvuru türü açılmasıyla başvuru yapmak daha kolay ve hızlı hâle getirildi, sürecin merkezi bir şekilde yönetilmesinin getirdiği tutarlılık ve güçlü koordinasyon ile olası karışıklıklar yaşanmasının önüne geçildi ve zaman kazanılması sağlandı, deprem bölgesinden yapılan başvuru ve çağrılar önceliklendirilerek işlemlerin koordinesi güçlendirildi, hızlı reaksiyon verilmesi sağlandı. Sorunların daha hızlı ve yerinde çözümü, taleplerin karşılanması için tesis edilen Kriz İletişim Ağı ile taşra, yerel yönetimler, merkez teşkilatı arasında etkili bir iletişim/koordinasyon faaliyeti tesis edilerek hızla çözüme ulaşılması sağlandı.

RAKAMLARLA DEPREM ACİL

• Olağan dönemde günde ortalama 15 bin başvuru alan CİMER'de, deprem sonrası dönemde günde ortalama 75 bin başvuru işleme alındı.

• "Deprem Acil" türünde aldığı yaklaşık 1,7 milyon başvurunun ilgili kurumlara sevk edilmesi, cevaplanması ve sonuçlarının takip edilmesi sağlandı.

• Deprem sonrası 3 aylık süreçte 220 binin üzerinde çağrı cevaplandı ve yaklaşık 423 bin dakika görüşme gerçekleştirildi.

• Deprem bölgesindeki sorunların sistematik bir şekilde tespit edilmesi ve gerekli noktalarda hızla müdahalede bulunulabilmesi amacıyla yürütülen başvuru analiz çalışmaları kapsamında 23 adet il bazlı ve 33 adet genel konulara ilişkin olmak üzere toplamda 56 adet rapor, çağrı merkezine gelen aramalarla ilgili 37 adet "Çağrı Merkezi Raporu" hazırlandı. Söz konusu raporlar, deprem konulu en kapsamlı veri kaynaklarından biri olarak devletin yetkili kurumlarına iletildi.

ENGELSİZ CİMER İLE İLETİŞİMDE ENGELLER KALKTI

Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsünün daha da güçlendirilmesi amacıyla "Engelsiz Yaşam, Engelsiz Erişim, Engelsiz İletişim" yaklaşımı ve sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak hayata geçirilen Engelsiz CİMER Projesi ise görme, işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızın CİMER'e erişimini kolaylaştırmak üzere hayata geçirildi. Görme engelli vatandaşlarımızın bilgisayarlarındaki ekran okuyucularla, işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızın ise telefonlarına indirebilecekleri mobil uygulama üzerinden işaret dili tercümanları aracılığıyla görüntülü konuşma gerçekleştirerek CİMER'e 7 gün 24 saat başvuru yapabilmeleri mümkün hâle geldi. Proje ile engelli bireylerin kamu kurumlarına/kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve toplumsal yaşamda fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla, ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış dijital çözümler sunularak CİMER'e başvuru süreçleri kolaylaştırıldı. Engelsiz CİMER ile engelli vatandaşlar için ulaşılabilirlik sağlandı, kişiselleştirilmiş hizmet devreye sokuldu, bürokratik süreçler sadeleştirilerek engelli vatandaşların sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm bulunması sağlandı. Sistem ayrıca engelli vatandaşların yönetime katılımlarını kolaylaştırdı, engelli vatandaşlarımız, ilettikleri görüşleriyle kamu politikalarına katkı sundu.

ALTIN KÜRE MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından 1990 yılından bu yana düzenlenen, dünya genelinde kamu ve özel sektörden saygın kuruluşların katılım sağladığı "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri", halkla ilişkiler alanında mükemmellik standartlarına ulaşan başvurulara veriliyor. İki aşamalı bir değerlendirme sürecinin yer aldığı yarışmada başvurular öncelikle, alanında uzman iletişim profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından çeşitli kategorilerde araştırma, planlama, uygulama ve sonuçlarının niteliğine göre değerlendiriliyor. Ardından somut hedefler, yaratıcı stratejiler ve çıktılar temelinde ödül almaya hak kazanan başvurular belirleniyor.

CİMER'E BUGÜNE KADAR VERİLEN ÖDÜLLER

Türkiye'de yaklaşık 60.000 idari birimde görev yapan 80.000 personeli ile Türkiye'nin en etkili kamusal iletişim platformlarından biri olan CİMER, bugüne kadar çoğu uluslararası olmak üzere toplamda 7 ödül aldı. CİMER'in aldığı ödüller şöyle;

2019- CİMER ile Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Forumu'nda "World Summit on The Information Society (WSIS) Forum Prize 2019 Champion" ödülü,

2019- Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Mükemmellik Ödüllerinde "Halkla İlişkiler" kategorisinde CİMER faaliyetleri, "Toplumsal Katılım" kategorisinde "Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi ile iki Altın Küre Mükemmellik Ödülü,

2019- CİMER ile "Kamu Kurumları" kategorisinde Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından takdim edilen ve ülkemizin ilk ve tek halkla ilişkiler ödülü olan "Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülü",

2022- Engelsiz CİMER Projesi ile Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından, Türkiye'de engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine verilen "Engelsiz Bilişim Ödülleri" kapsamında Jüri Özel Ödülü,

2025- Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Mükemmellik Ödüllerinde "Kamu Sektörü" kategorisinde "Engelsiz CİMER", "Kriz Yönetimi" kategorisinde ise "CİMER – Deprem Acil" projeleriyle ile iki Altın Küre Mükemmellik Ödülü.