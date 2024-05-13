Uluslararası Matematik Yarışması’nda birinci oldu

Bursa'da yaşayan imam hatip ortaokulu öğrencisi Alperen Şirin, 39 ülkeden 10 bin 371 öğrencinin katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu. Uluslararası ölçekte çevrim içi düzenlenen yarışma, Kanada'nın Brock Üniversitesince öğrencilere matematiği sevdirmek ve problem çözerken keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 1. sınıftan 12. sınıfa kadar 6 kategoride her eğitim öğretim yılında 6 kez yapılıyor. İngilizce, Fransızca ve Farsça dillerinde öğrencilerin üst düzey matematik becerilerinin ölçüldüğü organizasyonun 2023-2024 eğitim öğretim yılında 6'ncı oturumları 1-2 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Yarışmanın 5-6. sınıflar İngilizce matematik kategorisine 39 ülkeden 10 bin 371 öğrenci katıldı. Nilüfer Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Alperen Şirin, cevaplama süresi 50 dakika olan testte 15 soruyu 37,02 dakikada doğru bilerek kategorisinde dünya birinciliğini elde etti. Alperen Şirin, hep ilgi duyduğu bir alan olan matematikte becerisini daha da geliştirmek için boş zamanlarında soru çözdüğünü, zeka oyunları oynadığını söyledi. Şirin, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'na daha önce de katıldığını, birkaç kez ilk 1000'de yer aldığını dile getirdi. AA