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Giriş Tarihi: 30.8.2022 15:18 Son Güncelleme: 30.8.2022 15:47

“Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları” dergisinde 10 makale yer alıyor

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi’nin hazırladığı “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları” dergisinin 2. sayısı yayımlandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları” dergisinde 10 makale yer alıyor

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi'nin hazırladığı "Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları" dergisinin 2. sayısı yayımlandı. İlk sayısında sosyal bilimler ve sanat araştırmaları alanında disiplinlerarası sanat ve iletişim çalışmalarına yer veren derginin ikinci sayısında da KKTC ve Türkiye üniversitelerinden önemli akademisyenlerin hakem süreçlerini başarı ile tamamlayan 10 makalesi yer alıyor.

İletişim Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Fundalar editörlüğünde yayınlanan "Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları" dergisinin 2. sayısında, daha çok sinema ağırlıklı makaleler yer alsa da birçok konuya daha ele alıyor.

Dergide; "Bir İktidar ve Özgürlük Aldatmacası: Pre–Code Döneminin Düşmüş Kadınları", "Kıbrıs Türk Düğün Kültürü ve Gelin Onarıcılar Üzerine Bir İnceleme", "Stilize Bir Ütopyanın İnşası: Amerikan Bilim Kurgu Sinemasında Afro – Fütirizim", "Sinema ve Televizyonda Yeni Bir Kadın Hareketi: Arabeskin Aşık Kadınları", "İngiliz Sömürge Dönemi'nde Milliyetçilik Bağlamında Kıbrıs'ta Sinema: The First Of The Few Filminin İncelenmesi", "Modern Toplum ve Şiddet İlişkisi: Tesadüfi Bir Kronolojinin 71 Parçası Filminin Sosyolojik Okuması", " Süper Kahramanların Yaşama Mekanları: Batman Evlerinin Dönüşümü", "Müze ve Galeri Eğitimine Yönelik Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi", "Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Sosyal Hikayelere Gömülü Olarak Sunulan Şemaya Dayalı Yöntemin Değişim Problemleri Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisi" ve "Geçmişten Günümüze Türkiye Sinemasında Sosyo – Kültürel Değişim Sürecinde Aile Olgusuna Genel Bir Bakış" isimli makaleler yer alıyor.

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“Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları” dergisinde 10 makale yer alıyor
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