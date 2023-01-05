Ümraniye’de eski karısına dehşeti yaşattı! Tabanca ile vurarak ağır yaraladı

İstanbul Ümraniye'de kan donduran bir olay meydana geldi.
Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, henüz ismi bilinmeyen bir saldırgan boşandığı karısının Ümraniye'deki evine gelerek eski karısının yeni evlendiği eşi M.P ve boşandığı eşinin ağabeyi N.Z'ye kurşun yağdırdı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kurşunların hedefi olan M.P ağır yaralandı. Kadının ağabeyi N.Z. hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kocaya ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından yaralı hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan
YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
M.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan eski koca ise karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.