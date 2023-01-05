Ümraniye’de eski karısına dehşeti yaşattı! Tabanca ile vurarak ağır yaraladı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kurşunların hedefi olan M.P ağır yaralandı. Kadının ağabeyi N.Z. hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kocaya ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından yaralı hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

M.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan eski koca ise karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.