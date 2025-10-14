Ümraniye’de feci kaza: Motosiklet yayaya çarptı

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerine meydana geldi. Trafik ışıklarının bulunduğu noktadan karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya hızla gelen motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın yoldan geçen araçları beklediği ve karşıya geçmek için yola adım attığı anda hızla gelen motosikletin çarptığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.