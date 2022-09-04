Ümraniye’de kadına demirle saldırı kamerada

Olay, 23 Temmuz'da Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Funda Altınyay, boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay tarafından 10 aydır takip ediliyordu. Çocuklarını kursa bırakan Altınyay, çıkmalarını beklerken yanına gelen Ö.Ş ile selamlaştı. Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay, bir erkekle selamlaştığını gördükleri Funda Altınyay'a demir sopa ile saldırdı. Kadını darbeden iki kardeş, ardından konuştuğu Ö.Ş.'ye de saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine iki kardeş, olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Funda Altınyay, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kolu kırıldığı tespit edilen Funda Altınyay'a platin takıldı. Funda Altınyay can güvenliği olmadığını belirtirken, avukatı Saim Antlı ise saldırıyı gerçekleştiren Ferit Altınyay hakkında tutuklama talebinde bulunduklarını söyledi.

"EVE BAŞKA BİR ERKEK GETİRMEK İSTEDİ"

Hem darbedildiğini hem de hakaret ve tehdide maruz kaldığını söyleyen Funda Altınyay, "Boşanma sebebim şu; bana hep şöyle derdi, 'Benim hayatımda bir kadın var. Sen 33 yaşına geldin, benim hayatıma nasıl bir kadın girdiyse senin hayatına da bir erkek girmeli. Ben sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, eve getireceğim. Sizi tanıştıracağım, üçümüz birlikte grup kuralım' dedi. Ben bu durumdan çok rahatsızdım. Sonra bunları amcasına söyledim. Amcası bizim evimize geldi ve üzerime yürüyerek, 'Bu olayı kapat. Böyle bir şeyden bahsedersen insanlar ölür' dedi. Ben de 'Kim ölürse ölsün, isterse babam ölsün ben bunu açıklayacağım' dedim. Şiddet, hakaret ve küfrü geçtim ama ne olursa olsun, kendi arkadaşını bana ayarlamaya hakkı yok. Ardından beni istemedi. Benden önce boşanma davası açtı" diye konuştu. Evliliği sürecinde yaşadığı zor süreci de anlatan Altınyay, "Ben 4 yıl boyunca sürekli şiddet gördüm. Beni copla döverdi, kemerle boğazımı sıkıyordu, beni boğuyordu. Olaydan sonra can güvenliğim olmadığı için çocuklarımla birlikte kadın sığınma evine yerleştirildim" dedi.

"SEN BİZİM NAMUSUMUZSUN DİYEREK DARBETTİLER SAKAT KALDIM, KORUMA İSTİYORUM"

Demirle yapılan saldırının ardından ameliyat olduğunu belirten Funda Altınyay, "Çocuğu okula götürürken orada başım çok ağrıyordu. Okulun yanındaki muhtarlık bahçesinde oturuyordum. Otururken kendisi ile erkek kardeşi beni gördüler. Sonra gardırobun demiriyle beni dövdü. Ardından kaynım yüzüme bir tokat daha attı. Beni hastanelik ettiler. Ben 6 gün boyunca hastanede yattım, ameliyat oldum. Beni dövmeden önce bir ağabey geldi, nasıl olduğumu sordu. Teşekkür ettim, birbirimizi sorduk. Sonra kenara geçti. O esnada kaynım ve eşim beni takip ediyormuş. Zaten 10 aydır beni takip ettiklerini biliyordum. Çünkü beni sürekli tehdit ediyorlardı. 'Eğer evden çıkarsan seni döveceğiz, seni sakat bırakacağız, seni öldüreceğiz' diyorlardı. Olaydan bir hafta önce karakola gitmiştim. Bana, 'sen hala bizim namusumuzsun, nasıl başka bir erkeğin selamını alırsın? Namusumuzu beş paralık ettin' dediler. Bu söylemleri bahane ederek beni dövdüler, sakat bıraktılar. Ben koruma istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNDUK"

Funda Altınyay'ın Avukat Saim Antlı ise Ferit Altınyay'ın tutuklanması için talepte bulunduklarını vurgulayarak, "İlk boşanma davasını biz açmak istemiştik fakat 2 hafta sonra elimize tebligat geldi. Bizim aleyhimize bir davanın başlatıldığını gördük. Dava yaklaşık 5 ay önce açıldı. 5 ayın sonunda bu olay yaşandı. Yaklaşık 12 defa savcılık üzerinden karşılıklı şekilde şikayet durumu söz konusu olmuş. Aslında sadece boşanma davasını takip edecektik, burada kadına karşı bir şiddet söz konusu oldu. Koruma kararı da ihlal edilince konunun bu duruma geldiğini anladık. Şu an hala koruma kararı var. Savcılık bu anlamda değerlendirme yaptı. İfadeler gereği haksız tahrik olduğunu düşündüğünden kaynaklı bir tutuklama gerçekleşmemiş ama tutuklamanın yapılması adına tutuklama talebinde bulunduk" şeklinde konuştu.

DEMİRLE SALDIRI KAMERADA

Öte yandan Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay'ın Funda Altınyay'a demir sopayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Funda Altınyay'ın biriyle konuştuğu, ardından koşarak gelen iki kardeşten birinin demir sopayla kadına saldırdığı, diğerinin ise o anları cep telefonuyla çekmeye çalıştığı görülüyor.



