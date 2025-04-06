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Giriş Tarihi: 6.4.2025 13:07

Ümraniye’de korku dolu anlar: İETT otobüsü alev alev yandı!

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA
Ümraniye’de korku dolu anlar: İETT otobüsü alev alev yandı!
Olay, Ümraniye'de sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nden Ümraniye istikametine seyir halindeki 34 HO 2874 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün arka kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden yolcular, sürücüyü uyardı. Bunun üzerine otobüsü durduran sürücü, yolcuları araçtan indirdi. Alevler kısa sürede otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
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Ümraniye’de korku dolu anlar: İETT otobüsü alev alev yandı!
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