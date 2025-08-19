Ümraniye'de Özbekistanlı kadın satırla katledilmişti: Hayattan koparılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

"KONUŞMAK İÇİN KARŞISINA ÇIKTIM TARTIŞTIK"

Gözaltına alınan şüpheli Ümit S.'nin olayın eşiyle arasında çıkan kıskançlık tartışması yüzünden yaşandığını öne sürdü. Şüpheli ilk beyanında; "Aramızda önceden beri var olan bir kıskançlık tartışması oluyordu. Olay günü de bu konu hakkında konuşmak için karşısına çıktım. Tartışmaya başladık bana hakaretler etti. Kavga ettik nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü.