Ümraniye'de Özbekistanlı kadın satırla katledilmişti: Hayattan koparılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit S. iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Nıgına Sattarova ile tartışmaya başladı.Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Ümit S. sokak ortasında eşi Nıgına Sattarova'nın satırla boğazını keserek olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan Ümit S. kısa süre sonra cep telefonuyla arkadaşı Urinboy B.'yi aradı. Diğer yandan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemelerinde Sattarova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
KADININ EŞİ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri cinayet sonrası kaçan Ümit S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, orman ve çevresindeki sokaklarda arama yaptı. Polis ekipleri aramaların ardından Ümit S. (33) ve arkadaşı Urinboy B.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinin alınması için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"KONUŞMAK İÇİN KARŞISINA ÇIKTIM TARTIŞTIK"
Gözaltına alınan şüpheli Ümit S.'nin olayın eşiyle arasında çıkan kıskançlık tartışması yüzünden yaşandığını öne sürdü. Şüpheli ilk beyanında; "Aramızda önceden beri var olan bir kıskançlık tartışması oluyordu. Olay günü de bu konu hakkında konuşmak için karşısına çıktım. Tartışmaya başladık bana hakaretler etti. Kavga ettik nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü.