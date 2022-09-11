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Giriş Tarihi: 11.9.2022 18:32 Son Güncelleme: 11.9.2022 18:51

Ümraniye’de psikolojik sorunları olan şahıs evi ateşe verdi

Ümraniye’de psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yusuf Taşçı, yaşadığı dairenin mutfağını ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken polisin kapıyı kırmasıyla evden çıkarılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ümraniye’de psikolojik sorunları olan şahıs evi ateşe verdi

Olay, Ümraniye Çakmak Mahallesi Yeşil Bahar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede akşam 16.30 sıralarında yaşandı. Psikolojik sorunları bulunan ve dairede tek başına yaşayan Yusuf Taşçı, cep telefonunu tavaya koyduktan sonra aygazı yaktı. Kısa sürede alevler mutfağı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAPI KIRILDI GÜÇLÜKLE ZAPT EDİLDİ

İtfaiye ekipleri mutfağın penceresinden yangını söndürürken tüm uyarılara rağmen Yusuf Taşçı, evinin kapısını açmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre şahsı ikna edemeyince kapı balyoz yardımıyla kırıldı. Daireye giren polis ekipleri Taşçı'yı gözaltına aldı. Güçlükle zapt edilen Taşçı, polis eşliğinde ambulansla bindirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs hastaneye götürüldü.

"DIŞ GÜÇLER TELEFONUMU KAPATTI"

Şahsın daha önce de sorunlar yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili konuşan Oğuz Topçu, "Kendisini tanımıyorum, kendisi sürekli bu şekilde yangın çıkartıyor. Kendisini evden çıkartmayı başaramadılar. Günlerdir bu şekilde devam ediyor. 4-5 gündür bu şekilde. En son telefonunu yakmış. 'Dış güçler cep telefonumu kapattı o yüzden yaktım' diyor" diye konuştu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Ümraniye’de psikolojik sorunları olan şahıs evi ateşe verdi
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