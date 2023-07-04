Ümraniye’de viyadük altındaki derede esrarengiz ceset





YEŞİL ALANDAN DERE YATAĞINA DÜŞMÜŞ

Yapılan incelemede derede bulunan cesedin başından darbe aldığı, kolunda kırık olduğu öğrenildi. Kemal Aydın'ın önce yeşil alana sonrasında ise yeşil alanda dereye düştüğü belirlendi. Olayın yüksekten düşme sonu veya intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan inceleme sonrasında belirlenecek. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.