Ümraniye’de viyadük altındaki derede esrarengiz ceset

Olay, Ümraniye Yenişehir Mahallesi 3004 Caddesi Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü altındaki derede meydana geldi. Sabah işe giden vatandaşlar dere içinde hareketsiz yapan bir kişinin öldüğünü görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de derede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemede ölen kişinin 40 yaşındaki Kemal Aydın olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde yapılan inceleme sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YEŞİL ALANDAN DERE YATAĞINA DÜŞMÜŞ
Yapılan incelemede derede bulunan cesedin başından darbe aldığı, kolunda kırık olduğu öğrenildi. Kemal Aydın'ın önce yeşil alana sonrasında ise yeşil alanda dereye düştüğü belirlendi. Olayın yüksekten düşme sonu veya intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan inceleme sonrasında belirlenecek. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.