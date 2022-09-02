Haberler Yaşam Haberleri Ümraniyespor Trabzonspor hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı nerede, ne zaman saat kaçta? (Muhtemel 11)
Giriş Tarihi: 2.9.2022 10:33

Ümraniyespor Trabzonspor hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı nerede, ne zaman saat kaçta? (Muhtemel 11)

Süper Lig 5. Hafta heyecanı başlıyor. Haftanın yeni konukları Trabzonspor ve Ümraniyespor. Fırtına, İstanbullu ekibe konuk olmak için hazırlanıyor. Son 2 maçtır aradığını bulamayan bordo mavililer bu defa zinciri kırmak istiyor. Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı nerede, ne zaman saat kaçta? İşte, muhtemel 11 ve diğer bilgiler...

Ümraniyespor Trabzonspor hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı nerede, ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11

Süper Lig 5. Hafta maçları açılışını Ümraniyespor ve Trabzonspor yapıyor. Süper Lig puan durumunda 8. Sıradaki bordo mavililer, 17. Sırada yükselmeye çalışan İstanbul ekibinin evine konuk oluyor. Ümraniyespor Trabzonspor maçı nerede, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına son 2 maçlık gidişatı değiştirmek için sahada olacak. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11, maçın canlı yayın kanalı ve tüm merak edilenler…

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 2 Eylül 2022 (bugün)

Saat: 21.00

Yer: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Hakem: Arda Kardeşler

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Trabzonspor maçı ve tüm Süper Lig maçları beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MUHTEMEL 11

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Sackey, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Bettaieb, Metehan

Trabzonspor: Taha, Larssen, Hugo, Bartra, Eren, Hamsik, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny

UMUT BOZOK VE NACİ ÜNÜVAR KAFİLEDE

Takım kaptanı Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi Muhammet Taha Tepe'nin koruması beklenirken, genç kaleciler Kağan Moradaoğlu ve Hakan Aydın da Ümraniyespor maçı kafilesinde yer aldı. Trabzonspor'un son transferlerinden Umut Bozok ve Naci Ünüvar, yeni takımlarıyla birlikte ilk kez deplasman kafilesine katıldı.

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Ümraniyespor Trabzonspor hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı nerede, ne zaman saat kaçta? (Muhtemel 11)
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