Ümraniyespor Trabzonspor hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı nerede, ne zaman saat kaçta? (Muhtemel 11)

Süper Lig 5. Hafta maçları açılışını Ümraniyespor ve Trabzonspor yapıyor. Süper Lig puan durumunda 8. Sıradaki bordo mavililer, 17. Sırada yükselmeye çalışan İstanbul ekibinin evine konuk oluyor. Ümraniyespor Trabzonspor maçı nerede, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına son 2 maçlık gidişatı değiştirmek için sahada olacak. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11, maçın canlı yayın kanalı ve tüm merak edilenler…