Ümraniyespor Trabzonspor hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı nerede, ne zaman saat kaçta? (Muhtemel 11)

Süper Lig 5. Hafta maçları açılışını Ümraniyespor ve Trabzonspor yapıyor. Süper Lig puan durumunda 8. Sıradaki bordo mavililer, 17. Sırada yükselmeye çalışan İstanbul ekibinin evine konuk oluyor. Ümraniyespor Trabzonspor maçı nerede, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına son 2 maçlık gidişatı değiştirmek için sahada olacak. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11, maçın canlı yayın kanalı ve tüm merak edilenler…
ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarih: 2 Eylül 2022 (bugün)
Saat: 21.00
Yer: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Hakem: Arda Kardeşler
MUHTEMEL 11
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Sackey, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Bettaieb, Metehan
Trabzonspor: Taha, Larssen, Hugo, Bartra, Eren, Hamsik, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny
UMUT BOZOK VE NACİ ÜNÜVAR KAFİLEDE
Takım kaptanı Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi Muhammet Taha Tepe'nin koruması beklenirken, genç kaleciler Kağan Moradaoğlu ve Hakan Aydın da Ümraniyespor maçı kafilesinde yer aldı. Trabzonspor'un son transferlerinden Umut Bozok ve Naci Ünüvar, yeni takımlarıyla birlikte ilk kez deplasman kafilesine katıldı.