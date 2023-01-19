Umre dönüşü uçakta kalp krizi geçirdi

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Alanyut Köyü'nde yaşayan 6 çocuk annesi Güldeste Özdemir (63), hacca gitmek için 10 yıldır sıra beklerken umreye gitmeye karar verdi. Eşi Feyzullah ile Mekke'ye giden Özdemir, çok istediği kutsal topraklarda ibadetini yaptı. 15 günlük umrenin ardından yurda dönüş için 15 Ocak'ta uçağa binen Özdemir, rahatsızlandı. THY uçağı, Mısır'da Şarm El Şeyh Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İHA