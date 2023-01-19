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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Umre dönüşü uçakta kalp krizi geçirdi

Umre dönüşü uçakta kalp krizi geçirdi
Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Alanyut Köyü'nde yaşayan 6 çocuk annesi Güldeste Özdemir (63), hacca gitmek için 10 yıldır sıra beklerken umreye gitmeye karar verdi. Eşi Feyzullah ile Mekke'ye giden Özdemir, çok istediği kutsal topraklarda ibadetini yaptı. 15 günlük umrenin ardından yurda dönüş için 15 Ocak'ta uçağa binen Özdemir, rahatsızlandı. THY uçağı, Mısır'da Şarm El Şeyh Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İHA

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Umre dönüşü uçakta kalp krizi geçirdi
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