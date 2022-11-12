Umre’de rahatsızlanan 2 Türk ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

Umre yapmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da zatürre teşhisi koyulan ve solunum yetmezliği nedeniyle Mekke'de tedavi altına alınan G.Ö. (49) ile beyin kanaması geçiren Z.A. (58) tedavileri yapılmak üzere akşam saatlerinde T.C Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi. Hastaları taşıyan ambulans uçak saat 23:00'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Hastalardan solunum yetmezliği yaşayan G.Ö Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne, beyin kanaması geçiren Z. A. ise Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans ile nakledildi.

Aksaray'da yaşayan Zeynep Aslan, 9 Ekim'de annesiyle birlikte umreye gitti. Umreye gittikten 2 gün sonra baş ağrısı şikâyetiyle Cidde'de hastaneye gitti ve beyin kanaması geçirdiğini öğrendi. Yaklaşık 1 ay boyunca Bu hastanede tedavi gördü. Ailesi Aslan'ı Türkiye'ye getirebilmek için valilikle iletişime geçti ve kısa sürede Zeynep Aslan T.C. Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulansla Türkiye'ye getirildi. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Zeynep Aslan'ın şu an durumu iyi. Annesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Zeynep Aslan'ın kızı Tuğba Üşenmez, duygularını SABAH'a anlattı. Annesine ulaşabilmek ve ülkesine getirebilmek için çok uğraştıklarını söyleyen Üşenmez, "Devletimizin ücretsiz olarak uçak ambulans verdiğini bilmiyordum. Özel uçak tutsak çok masraflı olacaktı. Şu an hiç ücret ödemeden annemize kavuştuk. Allah devletimizden razı olsun. Valilikle iletişime geçtikten sonra 3 gün içinde annemi getirdiler, çok güzel ilgilendiler." dedi.