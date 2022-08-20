Haberler Yaşam Haberleri Umut Yakup Tanrıöver kimdir? Gaziantep’teki trafik kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 20.8.2022 14:18

Umut Yakup Tanrıöver kimdir? Gaziantep’teki trafik kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver kaç yaşındaydı?

Umut Yakup Tanrıöver Gaziantep Nizip’te meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Yolcu otobüsünün ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı’na ait canlı yayın aracına çarpması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Vefat edenler arasında 2 muhabirin de olduğu öğrenilirken, Gaziantep’teki trafik kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver kimdir, kaç yaşındaydı gibi sorular araştırma konusu oldu.

Umut Yakup Tanrıöver kimdir? Gaziantep’teki trafik kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver kaç yaşındaydı?

Gaziantep Nizip'te meydana gelen trafik kazasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Vefat edenler arasında iki İHA muhabirinin de bulunduğu bildirildi. Kazanın ardından, İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver kimdir, kaç yaşındaydı soruları gündem konusu oldu.

YOLCU OTOBÜSÜ, AMBULANS, İTFAİYE ARACI VE CANLI YAYIN ARACINA ÇARPTI

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

VALİ KAZANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Gaziantep Valisi Davut Gül, "1 araç kaza yapıyor. İtifaiye ekibi sağlık ekibi olaya müdahale ederken, 200 metre arkada bir otobüs yan yatarak sürükleniyor ve gelip canlı yayın aracına, sağlık ve itfaiye ekibine çarpıyor. Şu an 16 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN İHA MUHABİRLERİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin de kimlikleri belli oldu. Kazada, İhlas Haber Ajansı'nın bölgedeki çalışanlarından Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren muhabirlerin; elim kazadan önce meydana gelen başka bir kaza için bölgede olduğu, yaralılara yardım etmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

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Umut Yakup Tanrıöver kimdir? Gaziantep’teki trafik kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver kaç yaşındaydı?
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