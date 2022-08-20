Umut Yakup Tanrıöver kimdir? Gaziantep’teki trafik kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver kaç yaşındaydı?

HAYATINI KAYBEDEN İHA MUHABİRLERİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin de kimlikleri belli oldu. Kazada, İhlas Haber Ajansı'nın bölgedeki çalışanlarından Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren muhabirlerin; elim kazadan önce meydana gelen başka bir kaza için bölgede olduğu, yaralılara yardım etmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.