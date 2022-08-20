Umut Yakup Tanrıöver kimdir? Gaziantep’teki trafik kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver kaç yaşındaydı?

Gaziantep Nizip'te meydana gelen trafik kazasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Vefat edenler arasında iki İHA muhabirinin de bulunduğu bildirildi. Kazanın ardından, İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver kimdir, kaç yaşındaydı soruları gündem konusu oldu.
YOLCU OTOBÜSÜ, AMBULANS, İTFAİYE ARACI VE CANLI YAYIN ARACINA ÇARPTI
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.
HAYATINI KAYBEDEN İHA MUHABİRLERİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin de kimlikleri belli oldu. Kazada, İhlas Haber Ajansı'nın bölgedeki çalışanlarından Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren muhabirlerin; elim kazadan önce meydana gelen başka bir kaza için bölgede olduğu, yaralılara yardım etmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.