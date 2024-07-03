UNESCO Dünya mirası listesinde yer alan Hevsel’e uyuşturucu ektiler

Diyarbakır Surları ile Dicle Nehri vadisi arasında yer alan 8000 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve aralıksız tarım yapılan Hevsel Bahçelerinde uyuşturucu ekildiği ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Polis, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'ndeki dron destekli operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de destek verdiği karma timlerin katılımıyla 800 hektarlık alan dron ile kontrol edildi. Operasyonda yer alan polis, tespit edilen noktalarda yaptırdığı aramada, 20 farklı yerde ekilen 3 bin 267 kök kenevir bitkisi ile 800 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyette Başsavcılığın talimatı doğrultusunda kenevir bitkileri alınana numunenin ardından olay yerinde yakılarak imha edildi. Esrar maddesine el konulurken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.