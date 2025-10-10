Haberler Yaşam Haberleri Üniversite ek kayıt tarihi: 2025 YKS ek yerleştirme üniversite ek kayıtları başladı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 07:57 Son Güncelleme: 10.10.2025 07:58

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite ek kayıt sürecine çevrildi. YÖK tarafından belirlenen tarihlerle bir programa kayıt hakkı elde eden adaylar için araştırmalar başladı. Kayıtlar e-Devlet üzerinden veya fiziki olarak gerçekleştirebilecek. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır? İşte kayıt takvimi

2025 YKS ek tercihlerinin ÖSYM ekranından ilan edilmesinin ardından kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite ek kayıt tarihlerini sorgulamaya başladı. YÖK tarafında paylaşılan takvimle sonuçlar belli oldu. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI BELLİ OLDU!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS 2025 ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Adaylar, "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
Yerleşen öğrenciler, ek tercih sürecinin ardından kayıt işlemlerini tamamlayarak 2025-2026 eğitim öğretim yılında üniversiteye adım atacak.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre;
ek yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıtlar 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.
E-Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemleri ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILACAK?

E-Devlet kayıt işlemleri için adayların e-Devlet şifresi bulunması gerekiyor.
Kayıt işlemi sırasında sistem üzerinden "kayıt ol" butonuna tıklanarak bilgiler onaylanıyor.
E-Devlet'ten kayıt yapan adayların ayrıca üniversiteye gidip belge teslim etmesine gerek bulunmuyor.

ÜNİVERSİTE EK KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ek yerleştirme döneminde kayıt hakkı kazanan ancak belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar, bu haklarını kaybedecek.

Tarihleri kaçırmamak büyük önem taşıyor.

