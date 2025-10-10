Üniversite ek kayıt tarihi: 2025 YKS ek yerleştirme üniversite ek kayıtları başladı mı, nasıl yapılır?

YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre;

ek yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıtlar 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemleri ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.