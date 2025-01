Üniversite öğrencileri Midyat’ın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek 4 yıl süre ile Mardin'de öğrenim görecek üniversite öğrencilerinin şehrin tarihi ve turistik mekanlarını yakından görmeleri ve tarihi konaklar, kiliseler ve el sanatları ile ilgili bilgi sahibi olmaları amacıyla "Tarih ve Kültür" gezisi etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler, ilk olarak Mor Barsavmo Kilisesini ziyaret eden ve kilise görevlisi Ayhan Gürkan'dan kilisenin tarihi ve Süryaniler hakkında bilgi aldıktan sonra gezilerini tarihi mekanlarda sürdürdüler. Yeraltı mağara yaşam evleri, tarihi konaklar, Dünyanın ilk telkâri Müzesi'ni gezen öğrenciler, daha sonra başlarına yöresel şal bağlayıp, dek sanatçısı Uğur Ertek yüzlerine kına ile Midyat'ın sanatsal motiflerini çizdiler. Ardından öğrenciler tarihi konaklarda bol bol fotoğraf çektikten sonra gezilerini ölümsüzleştirdiler. Öğrenciler, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversite öğrencisi Feride Tahir, "Biz üniversite öğrencileriyiz. Bugün işte şu an kaldığımız yerde, Mardin Midyat ilçesinde tarihi eser yerlerini geziyoruz. Şu an ise telkâri müzesindeyiz. Sırayla geziyoruz; manastırlar… Biliyorsunuz burası diller ve dinler kenti olarak bilinen bir yerdir. Sırayla ilk önce Süryanilerin evleri olarak bilinen manastırlar, daha sonra işte konakları geziyoruz, tarihi müzeleri geziyoruz. 3 bin yıllık sanat olan telkâri patent almış. Bu yüzden şu an telkâri müzesini geziyoruz. Zaten dünyada ve dünyada ilk olan telkâri müzesi burada Mardin Midyat'ta" dedi.

Üniversite öğrencisi Elif Memiş, "Midyat'ın tarihi yerlerini bize öğretmek, gezdirmek, çok güzel bir gezi düzenlendi bizim için. Şu an Süryani Konağı'ndayız. Buralar da eski mağaralar da oluyor. Buranın eski mağaralarını bize gösterdiler, çok güzel. Buranın insanları çok misafirperverler, çok sevdik. Herkesi bekleriz, buraya gelmelerini söyleyebilirim. Buraları gezdik, mağaralar çok güzeldi. Mağaraların eski yapıları, içinde insanların yaşamış olması falan çok güzeldi. Buraları eski su kuyuları olarak kullanmaları da çok hoşuma gitti. Çok güzel, her yer tarihi kokuyor buralarda" dedi.

Üniversite öğrencisi Büşra Domurcuk, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte müzeleri geziyoruz. Tarihi yerleri falan görüyoruz. Herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelip gördükçe tarihe olan bakış açım, sevgim değişti diye düşünüyorum ve bana en büyük katkısı bu oldu hani gelip görmek" dedi.

Üniversite öğrencisi Tuba Çeliker, "Midyat'ın en etkileyici tarafı tarihi. Biz tarihi için geldik. Gerekse kiliseleri, konakları, Sıla konağına gittik özellikle çok beğendik. Hercai konağı var burada. O şekilde tarihini beğendik, konak beğendik" dedi.

Üniversite öğrencisi Melek Çelik, "Midye çok güzel bir yer. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Yani sevdiklerimizle geliyoruz, çok eğleniyoruz. Güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Midyat'ın beni etkileyen tarafta tarihi eserler olması. Atmosferi çok güzel, çok farklı şeyler var burada. Yani güzel" dedi.