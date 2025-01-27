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Giriş Tarihi: 27.1.2025

Ünıversite öğrencisi evinde ölü bulundu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ünıversite öğrencisi evinde ölü bulundu
İstanbul Sarıyer'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Bircan Bircan evinde ölü bulundu. Olay, 24 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında Baltalimanı Mahallesi Gamze Sokak'ta meydana geldi. Eskişehir'deki ailesi iki gün boyunca evde tek başına yaşayan üniversite öğrencisi Bircan Bircan'a ulaşamayınca ev sahibini arayarak yardım istedi.



Bunun üzerine kapıyı çalan ev sahibi Kübra Tavukçu, evdeki Bircan'dan yanıt alamadı. Durumun polise bildirilmesi üzerine evin kapısı çilingir ile açılarak içeri girildi. Eve giren polis, Bircan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Polisin yaptığı incelemede, Bircan'ın çarpma sonucu başında yarıklar olduğu tespit edildi. Bircan'ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ünıversite öğrencisi evinde ölü bulundu
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