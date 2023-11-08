Üniversite öğrencisinin cesedi denizde bulundu

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bir genç kız cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, dün saat 13.30 sularında ilçenin Yalıköy mahallesi açıklarında balık kafesleri civarında balıkçılar tarafından denizde bir kadın cesedi bulundu. Deniz polisine ait tekne ile Vakfıkebir Limanı'na getirilen ceset, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yapılan otopside cesedin Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü öğrencisi Giresun nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki Ümran Arslan'a ait olduğu belirlendi. Arslan'ın Beşikdüzü Öğrenci Yurdu'nda kaldığı ve önceki akşam yurda gitmediği öğrenildi.Olayla ilgili inceleme sürüyor.