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Giriş Tarihi: 12.9.2022 23:15

Üniversite personeli kampüste ölü bulundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli bir personel, mesai arkadaşları tarafından kampüs içerisindeki ağaçlık alanda ölü bulundu

İHA
Üniversite personeli kampüste ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan Y.C. (56), dolaşmak için kampüs içerisindeki ağaçlık alana gitti. Aradan geçen zamana rağmen mesaisine dönmeyince arkadaşları kendisini aramaya çıktı.

Ağaçlık alanda Y.C.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Y.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Y.C.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Y.C.'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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Üniversite personeli kampüste ölü bulundu
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