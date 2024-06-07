Üniversite-TUSAŞ işbirliği ilklere sahne oldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Rana Kibar, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. 6 Haziran Perşembe günü üniversitede düzenlenen törenle hizmete açılan Hava Platformları ve Savunma Sistemleri Araştırma ve Tasarım Laboratuvarı ile ilgili konuşan Prof. Kibar, "Türkiye'de bir ilk oldu. Özellikle üniversite, TUSAŞ ve sanayi işbirliği ile hayata geçti. Dolayısıyla 3 kurumun işbirliğiyle TUSAŞ'ın hizmete giren bir laboratuvarı yoktu. Bizim için en önemli kısmı bu. Üniversitemize lisans ve lisansüstü düzeyde, meslek yüksekokulu öğrencilerimiz TUSAŞ destekli farklı projelerle çalışmalarını sağlayacak. Öğrencilerimiz geliştirdikleri projeleri, destek sağlayan sanayi kuruluşlarının hem Ar-Ge ve tasarım laboratuvarlarında hem de üretim kısmında daha somut bir hale dönüştürecekler. Projenin çok önemli bir paydaşı daha var: Üniversite adına Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisimiz. Dolayısıyla açılışını yaptığımız bu laboratuvar tüm bu kuruluşların desteğiyle oluşturuldu. Yeni açılan laboratuvarda 10 bilgisayarımız var. Bilgisayarlarımız son teknolojiye sahip. Bilgisayarın içindeki yazılımlar son derece kıymetli. Öğrencilerimiz bu yazılımlar sayesinde TUSAŞ'ın bir şubesi gibi davranarak çalışacaklar. Hem tasarım, hem Ar-Ge çalışmaları hem de akademik çalışmalar yapılacak" dedi.