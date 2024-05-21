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Giriş Tarihi: 21.5.2024 13:09 Son Güncelleme: 21.5.2024 13:36

Üniversiteli İrem, kalp krizinden öldü

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3.sınf öğrencisi 24 yaşındaki İrem Er, kaldığı kız yurdunda yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Üniversiteli İrem, kalp krizinden öldü

Bartın Hacı İbrahimpaşa Yüksek Öğretim Kız Öğrenci yurdunda dün meydana gelen olayda, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3.sınıfında okuyan 24 yaşındaki İrem Er isimli öğrenci iddiaya göre başının çok ağrıdığını belirterek, arkadaşlarından ağrı kesici ilaç aldı. Ağrı kesici ilacı içerek odasında yattı. Sabah arkadaşları uyandırmak için yanına giden arkadaşları, İrem'in tepki vermemesi üzerine yurt yönetimine haber verdiler. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaptıkları kontroller de İrem Er'in yaşamını yitirdiğini belirlediler.

Olay hakkında soruşturma başlatılırken, İrem'in yapılan otopside kalp krizinden yaşamını yitirdiği, memleketi Manisa'da toprağa verileceği belirtildi. Arkadaşları öğretmenliği çok sevdiğini, en büyük hedefinin ise iyi öğretmen olmak istiyordu dediler.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Bartın Üniversitesi sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınlayarak" Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencimiz İrem Er'in aramızdan ayrılışımızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" dedi.

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Üniversiteli İrem, kalp krizinden öldü
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