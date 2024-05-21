Üniversiteli İrem, kalp krizinden öldü

Bartın Hacı İbrahimpaşa Yüksek Öğretim Kız Öğrenci yurdunda dün meydana gelen olayda, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3.sınıfında okuyan 24 yaşındaki İrem Er isimli öğrenci iddiaya göre başının çok ağrıdığını belirterek, arkadaşlarından ağrı kesici ilaç aldı. Ağrı kesici ilacı içerek odasında yattı. Sabah arkadaşları uyandırmak için yanına giden arkadaşları, İrem'in tepki vermemesi üzerine yurt yönetimine haber verdiler. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaptıkları kontroller de İrem Er'in yaşamını yitirdiğini belirlediler.

Olay hakkında soruşturma başlatılırken, İrem'in yapılan otopside kalp krizinden yaşamını yitirdiği, memleketi Manisa'da toprağa verileceği belirtildi. Arkadaşları öğretmenliği çok sevdiğini, en büyük hedefinin ise iyi öğretmen olmak istiyordu dediler.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Bartın Üniversitesi sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınlayarak" Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencimiz İrem Er'in aramızdan ayrılışımızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" dedi.