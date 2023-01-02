Üniversiteli kız ağabeyini göğsünden bıçakladı

Aydın'ınDidim ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, yeni yıl dolayısıyla kendisini ziyarete gelen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.Olay, yılbaşı gecesi Fevzipaşa Mahallesi 4177 Sokak'taki bir evde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Ankara'da oturan anne F.U., oğlu Onur U. (21) ve gelini S.U. ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi olan kızı G.U.'yu (20) ziyarete geldi. Geç saatlerde ağabey Onur U. ile kız kardeşi G.U. arasında, eski erkek arkadaşı yüzünden kavga çıktı. Kavgada sinirlenen G.U., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur U.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.Onur U.'nun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Katil zanlısı G.U. ise polis tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.U. dün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan G.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.