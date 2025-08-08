Üniversiteli Teslime’nin sır dolu ölümü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, önceki gece Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda silah sesleri duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Hemen bölgeye giden ekipler, orman yolu kenarında genç bir kızı, tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde buldu. Yapılan incelemede, ölen genç kızın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan (20) olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında Teslime Hanedan'ın sevgilisi Efe F. (19) gözaltına alındı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.E.F. ilk ifadesinde, olay yerine sevgilisiyle birlikte taksiyle gittiklerini, araçtan indikten sonra Teslime'nin çantasından çıkardığı tabanca ile başına ateş ettiğini öne sürdü. Daha sonra ifadesini değiştiren Efe F. sevgilisinin yerini bir telefon uygulaması ile tespit ettiğini ve olay yerine gittiğinde başından vurulmuş halde bulduğunu, yaralı halde yerden kaldırarak 50-60 metre sırtında taşıyıp 112'yi aradığını iddia etti.Polis, cep telefonları ve olay yerinden toplanan deliller üzerinde inceleme yapacak. Teslime Hanedan'ın bitişik nizam atışla mı vurulduğu yoksa uzaktan mı ateş edildiği Adli Tıp Kurumu incelemesiyle ortaya çıkacak. Ayrıca Teslime Hanedan ile sevgilisi Efe F.'den alınan el svaplarından atış artıkları olup olmadığına da bakılacak. Böylece silahı kimin ateşlediği, genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği belirlenecek. Genç kızın cenazesi ise otopsinin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek.