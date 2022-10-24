Haberler Yaşam Haberleri Üniversitenin bir bölümü bitişik inşaat yüzünden çöktü
Giriş Tarihi: 24.10.2022

Üniversitenin bir bölümü bitişik inşaat yüzünden çöktü

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Üniversitenin bir bölümü bitişik inşaat yüzünden çöktü
Küçükçekme'de bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki Arel Üniversitesi'nin 3 katlı binası çökerken, ana binasında da büyük hasar oluştu. Sefaköy Halkalı Caddesi üzerinde bulunan şantiyede, zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkların bulunduğu noktada dün saat 16.00 sıralarında çökme yaşandı. Bunun üzerine üniversite ile çevredeki bazı binalar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de olay yerinden geniş önlem aldı.




Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, bekliyoruz" dedi. Çökmenin önüne geçilebilmesi için hafriyat kamyonlarıyla çukurun doldurulmasına başlandı. Ancak gece yarısına doğru üniversite binasının 3 katlı binası çöktü. Ardından üniversitenin ana binasının bir köşesinde büyük hasar meydana geldi. Binalar daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul'da özel üniversite binası çöktü
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Dev paket Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi
Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur'dan zehir zemberek sözler! "Ali Palabıyık operasyon için gönderilmiş"
SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
Son dakika: Silivri’de polislere alçak saldırı: Komiser yardımcısı şehit oldu
Dünyaca ünlü ekonomistin Türkiye övgüsü Özgür Demirtaş'ı üzdü: Başarılı büyüme politikasını gölgelemeye çalıştı
Domates çorbasından sonra şimdi de patates püresi! Sözde aktivistlerden 110 milyon dolarlık tabloya saldırı
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
Diyarbakır'da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan: Türkiye yüzyılını sizlerle zirveye taşıyacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversitenin bir bölümü bitişik inşaat yüzünden çöktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA