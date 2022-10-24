Üniversitenin bir bölümü bitişik inşaat yüzünden çöktü

Küçükçekme'de bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu, bitişiğindeki Arel Üniversitesi'nin 3 katlı binası çökerken, ana binasında da büyük hasar oluştu. Sefaköy Halkalı Caddesi üzerinde bulunan şantiyede, zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkların bulunduğu noktada dün saat 16.00 sıralarında çökme yaşandı. Bunun üzerine üniversite ile çevredeki bazı binalar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de olay yerinden geniş önlem aldı.Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, bekliyoruz" dedi. Çökmenin önüne geçilebilmesi için hafriyat kamyonlarıyla çukurun doldurulmasına başlandı. Ancak gece yarısına doğru üniversite binasının 3 katlı binası çöktü. Ardından üniversitenin ana binasının bir köşesinde büyük hasar meydana geldi. Binalar daha önce tedbir amaçlı boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı yaşanmadı.