Ünlü doktor alkol alınca polis çevirmesinden kaçtı: Alkollüydüm hatırlamıyorum

'Doctor B.' lakaplı Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, 18 Haziran günü İstanbul Etiler'de lüks marka 34 DRB .. aracıyla seyir halindeydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde polis çevirmesine takılan doktora, alkol testi yapıldı. 1,24 promil alkollü olduğu belirlenen Dr. B., olayla ilgili tutanak tutulacağı sırada, gaza basarak olay yerinden firar etti.

'ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM'

Polislerin olayla ilgili yaptığı tahkikat devam ederken, 11 Temmuz günü polis merkezine giden Cihantimur, olay gecesi alkollü olduğunu ve bu şekilde araç kullandığını kabul etti. İfadesi alınan doktor, 'Yüksek promil alkollü olduğum ve araç kullandığım tespit edildi. Ben olay gecesi çok alkollü olduğum için yaşananları hatırlamıyorum. Trafik ekiplerinden kaçıp kaçmadığımı bile hatırlayamıyorum. Olay nedeniyle çok pişmanım' diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.